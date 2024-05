Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест - Норт, направи своя дебют на сцена на концерта за 30-годишнината на "Цар Лъв" в Лос Анджелис.

Докато феновете на звездната двойка родители на момичето я похвалиха, други побързаха да намекнат, че тя е получила възможността само заради известните си родители.

Според източници, близки до семейството, 10-годишната дама не е трябвало да се състезава с някой друг, което е резултат от връзките на семейството ѝ с продуцентската компания на събитието, провело се в Hollywood Bowl. Малката Норт се качи на сцената, за да изпълни I Just Can't Wait To Be King и получи овациите на публиката.