Звездата на Coldplay Крис Мартин направи мил жест към свой фен преди концерта на групата в Лутън. Почитател на бандата, носител на седем награди „Грами“, сподели добрината на Мартин в социалната мрежа X, в деня когато Coldplay излязоха на сцената в Stockwood Park.

„Когато Крис ме видя да се мъча да ходя, колата му спря и ме качи при него“, написа Сандра Глен, добавяйки: „Той е невероятен. Не мога да повярвам, че това се случи. Какъв свестен човек. Освен това си поговорихме много приятно“, сподели още тя.

That moment when Chris Martin @Coldplay saw me struggling to walk, had his car stop and gave me a lift. Blooming amazing. Can't believe this happened.



What a decent bloke ❤️



We had a nice chat too. He is single and likes #Luton 😉



Thx again @BBCR1.#BigWeekend#SeeMyLuton pic.twitter.com/Fb9itT43LY