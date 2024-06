Голяма част от Южна Флорида бе обхваната от силни дъждове и внезапни наводнения заради преминаването там на тропически бури.

Заради бурите имаше масови закъснения на полетите на две от най-големите летища в щата и много автомобили бяха залети и блокирани по най-ниско разположените улици в региона.

Flooding here in downtown #Miami and it’s barely even raining. Can’t imagine if it was a real storm. City would be a mess. #Florida pic.twitter.com/vSURjOq7wz