Германските власти са иззели 35 тона кокаин на стойност милиарди евро в Хамбург. В рамките на разследването вече са извършени претърсвания в седем федерални провинции, арестувани са седем души.

Germany: Record cocaine haul worth billions of euros seized



"Dozens of tons of cocaine have been taken out of circulation," German authorities said. The drugs were first uncovered in Hamburg last year https://t.co/VUVSKCGmxA