И Обединеното кралство ги чака предсрочен парламентарен вот след 2 седмици. Там “изненадата” е първият кандидат-депутат изкуствен интелект. Дигиталният Стийв се кандидатира като независим депутат. Той е на разположение 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, за да обсъжда политиката с избирателите.

Изкуствен интелект се кандидатира за евродепутат

🚨 NEW: The first AI Candidate ‘AI Steve’ is set to run for election in Brighton Pavilion pic.twitter.com/jJNynHejZd