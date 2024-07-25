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Не се знае колко ще продължат те
В град Елин Пелин е спокойно, в село Нови хан също. Това заяви Ивайло Дитовски, жител на гр. Елин Пелин след взривовете в склад за фойерверки тази вечер.
По думите му още има отделни взривове. Не се знае колко ще продължи това.
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