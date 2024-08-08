Мъж и жена се удавиха в Бургаско, пише dariknews.bg . Единият случай е от Бургас, а другият – от Черноморец.

На 7 август е подаден сигнал за удавена жена на плаж "Черноморец-юг". Установено е, че това е 56-годишна софиянка. Тялото ѝ е откарано за аутопсия.

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При друг случай - отново на 7 август, е подаден сигнал за мъж, скочил в морето от бургаския мост, и викал за помощ на Централен плаж. В безпомощно състояние, той бил изваден от спасител на плажа. Установено е, че е 49-годишен.