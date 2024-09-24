Коалицията „Продължаваме Промяната-Демократична България“ обяви водачите на листите си за предстоящите на 27 октомври парламентарни избори.

Пълния списък на ПП-ДБ вижте тук:

МИР 1 Благоевград - Андрей Цеков

МИР 2 Бургас - Явор Божанков

МИР 3 Варна - Даниел Лорер

МИР 4 Велико Търново - Людмила Илиева

МИР 5 Видин - Любен Иванов

МИР 6 Враца - Деница Симеонова

МИР 7 Габрово - Богомил Петков

МИР 8 Добрич - Свилен Трифонов

МИР 9 Кърджали - Сабахтин Гьокче

МИР 10 Кюстендил - Георги Стамов

МИР 11 Ловеч - Искрен Арабаджиев

МИР 12 Монтана - Ванина Вецина

МИР 13 Пазарджик - Ивайло Шотев

МИР 14 Перник - Кирил Петков

МИР 15 Плевен - Богдан Богданов

МИР 16 Пловдив град - Асен Василев

МИР 17 Пловдив област - Йордан Иванов

МИР 18 Разград - Джипо Джипов

МИР 19 Русе - Мартин Димитров

МИР 20 Силистра - Богомил Петков

МИР 21 Сливен - Татяна Султанова

МИР 22 Смолян - Михал Камбарев

МИР 23 София град - Кирил Петков

МИР 24 София град - Надежда Йорданова

МИР 25 София град - Акад. Николай Денков

МИР 26 София област - Атанас Славов

МИР 27 Стара Загора - Радослав Рибарски

МИР 28 Търговище - Илина Мутафчиева

МИР 29 Хасково - Асен Василев

МИР 30 Шумен - Акад. Николай Денков

МИР 31 Ямбол - Мирослав Иванов