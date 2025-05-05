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Нарушителят е румънец
Румънски шофьор на лек автомобил е заловен край Варна с повече от 3 промила алкохол, съобщиха от МВР в крайморския град.
При извършена проверка служителите на реда в Белослав установили, че мъжът седнал зад волана след консумация на значително количество алкохол. Дрегерът отчел 3,05 промила алкохол в издишания въздух.
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Мъжът е задържан за 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.Редактор: Иван Иванов
Източник: Данаил Войков, БТА
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