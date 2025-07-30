Досегашният заемащ длъжността Ивайло Здравков става подуправител на НОИ
Министерският съвет освобождава Ивайло Здравков от длъжността областен управител на област Велико Търново. Toй е освободен по негово заявление във връзка с избора му за подуправител на Националния осигурителен институт от Народното събрание.
НС избра управител и подуправител на НОИ
На длъжността областен управител на област Велико Търново кабинетът назначава досегашният заместник областен управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.Редактор: Цветина Петкова
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