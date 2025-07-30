Министерският съвет освобождава Ивайло Здравков от длъжността областен управител на област Велико Търново. Toй е освободен по негово заявление във връзка с избора му за подуправител на Националния осигурителен институт от Народното събрание.

НС избра управител и подуправител на НОИ

На длъжността областен управител на област Велико Търново кабинетът назначава досегашният заместник областен управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Редактор: Цветина Петкова