Остров Заводовски, необитаем остров в Южния океан, северно от Антарктида, вече не е дом на най-голямата колония от пингвини в света.

Изследователи от Британската антарктическа служба са установили драстичен спад в броя на вида. Според доклада им повече от половин милион птици, или около една четвърт от популацията, са загинали.

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Учените свързват спада с последиците от замърсяването от изкопаеми горива, което води до затопляне на океана. Това от своя страна нарушава наличието на крил - основен източник на храна за пингвините.

Проучването обаче съдържа и добри новини. Популацията на друг вид пингвини, които обитават по-топли води, се е увеличила и остава стабилна.

Редактор: Георги Иванов