Каква трябва да е позицията на България след атаките в Черно море? Темата коментираха политологът Иво Инджов и журналистът Зорница Илиева в предаването „Здравей, България".

Според нея ситуацията изисква особена предпазливост, тъй като все още няма окончателна информация за извършителя на атаките.

„Въпросът е много щекотлив и наистина трябва да се стъпва на пръсти. Аз мога да посоча например как реагира Турция, която откровено е предпазлива. Турските медии не пишат почти нищо, освен информацията, че има два кораба, единият от които е потопен. В същото време има коментари на Запад, според които кораб, потопен по този начин за три минути, трудно може да бъде унищожен само с един дрон, колкото и мощен да е той“, заяви Зорница Илиева.

По думите ѝ това поставя въпроса какво оръжие е било използвано и кой би имал възможност да извърши подобна атака.

„Говори се за подводен дрон и тук вече въпросът е кой има такива средства, може ли да ги използва и защо подобен инцидент се случва в икономическа зона, а не в териториални води. Това не е територия, която принадлежи на България, макар че имаме определени права там. Затова трябва много внимателно да се изясни какво точно се е случило и с какви средства е извършена атаката“, посочи журналистът.

Илиева обърна внимание и на информацията, че единият от корабите е превозвал оръжие. Според нея именно този факт трябва да бъде изяснен, преди да се правят категорични заключения за инцидента.

„Има подозрения, подчертавам – подозрения, защото не искам да спекулирам, че корабът е бил натоварен с определено оръжие. Въпросът е какво е било това оръжие, как е било транспортирано и дали то има отношение към случилото се. Няколко дни преди това в световния медиен поток излезе информация, че Анкара предоставя на Киев ново, много мощно антидроново оръжие. Всички тези обстоятелства трябва да бъдат разглеждани заедно, но без предварително да се правят категорични изводи“, каза Илиева.

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Тя коментира и решението на българските власти да прекратят спасителните операции около потъналия кораб.

„Ние едва ли имаме необходимата техника, за да можем да извадим кораба и да направим необходимите разследвания. Това означава, че част от отговорите може да останат недостъпни, ако няма друга възможност за техническо обследване“, заяви журналистът.

Според Иво Инджов предпазливостта на българските институции вече граничи със страх да бъде посочен възможният извършител.

„По-скоро е страх да не кажат това, което вече се наслагва като версия – че става въпрос за руски дронове, които са ударили тези кораби, или за някакви други руски военни средства. Разбира се, аз не искам да спекулирам с информация от отделни политици, дори когато те са много влиятелни, нито с отделни източници, които твърдят, че са видели или разбрали нещо. Но когато започнат да се натрупват факти и обстоятелства, институциите трябва да дадат ясна оценка на риска“, заяви Инджов.

По думите му проблемът е не само в това кой стои зад атаките, а и в начина, по който държавата реагира на подобни инциденти.

„Това е една много слаба институционална реакция. Да си спомним, че първоначално дори беше даден сигнал, че не трябва да се свиква Консултативният съвет за национална сигурност. А според мен той трябваше да бъде свикан веднага. Дори и заседанието да беше приключило само с едно кратко прессъобщение, това щеше да покаже, че държавата разглежда ситуацията като сериозен въпрос за националната сигурност“, каза политологът.

Според Инджов позициите на българските институции не отговарят на степента на опасност, която се очертава в Черно море.

„Предложенията за мораториум върху бойните действия в Черно море остават пожелателни. Те в никакъв случай не отговарят на степента на опасност за България и не са адекватни на наслагващите се факти и обстоятелства. Войната вече не е нещо, което се случва само далеч от нас. Тя има индиректни влияния върху България и това трябва да бъде отчетено“, посочи Инджов.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Габриела Павлова