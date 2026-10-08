От ГЕРБ предлагат намаляване на акциза и ДДС за горивата.

„През тази година европейските пазари за нефтопродукти са изложени на изключително сериозен натиск заради конфликта в близост до Европа, както и заради нарушенията по веригата на доставки. Именно в тази връзка днес ще ви кажем какви мерки предлагаме. Междудругото, във вторник от парламентарната ни група внесохме и конкретно решение, което да бъде разгледано в Народното събрание“, заяви Жечо Станков.

„Знаете, че цените на горивата през месеците август и септември достигнаха до едни от най-високите си нива в историята. Това води до изключително голям инфлационен натиск и се усеща директно в джоба на всички български граждани. Именно затова проучихме всички европейски практики и предложихме решение, което да даде възможност на правителството да предприеме мерки, подобни на тези в държави като Испания, Хърватия и Полша“, допълни той.

Според партията това ще намали не само цената на горивата, но ще помогне и за ограничаване на инфлацията.

„Защото цената на дизела и бензина не се отразява само на домакинствата и не бърка единствено в джоба на хората. Тя влиза и в земеделието, в производството на храни, в цените на стоките и услугите, както и в логистиката. Затова всяко намаляване на цената на горивата има пряк ефект върху цялата икономика“, каза още Станков.

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„Конкретно насочваме действията си по линия на хърватския модел, който предвижда допълнително намаляване на акциза с до 22% за дизела и бензина. Това е мярка, която може да бъде приложена сравнително бързо и да даде възможност за намаляване на цените на горивата, като същевременно се търси и възможност за промяна на ставката на ДДС“, обясни той.

От ГЕРБ уточниха, че до момента нямат подкрепа от „Прогресивна България".

„Вчера предложението беше разгледано в Икономическата комисия, но беше отхвърлено с гласовете на „Прогресивна България“. Това решение е препоръчително, а не задължително, но би било адекватно и навременно, дори бих казал закъсняло, предвид модела и управленските решения, които вече са предприети в други европейски държави“, каза Александър Иванов.

„За България това наше предложение би дало конкретно отражение върху цените на горивата – с около 40 евроцента надолу при най-масовия бензин А95 и с около 43 евроцента намаление при цената на дизеловото гориво. Това е реален ефект, който би се усетил както от домакинствата, така и от бизнеса“, поясни още депутатът.

„Предлагаме двукомпонентна мярка. Едната е временно намаление на акциза с 22 евроцента на литър чрез нотификация, а другата е временно намаляване на ставката на ДДС върху горивата до 9 процента. Смятаме, че подобна комбинация би дала възможност за бързо облекчаване на натиска върху потребителите и би ограничила допълнителното поскъпване на стоките и услугите“, поясни Иванов.