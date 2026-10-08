Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова, която е подсъдима за тежък пътен инцидент с жертва в Северна Македония, и има нужда от лечение след претърпяна катастрофа. Новината беше съобщена в декларация на „Прогресивна България“ в парламента.

След катастрофата личните документи на Михайлова са отнети и тя не може да напусне страната. Това възпрепятства лечението ѝ у нас, като младага жена се нуждае от специализирана медицинска помощ заради травми на гръбнака. Предстои да бъдат определени специалистите и да се организира съвместния преглед.

България повдигна случая с Ива Михайлова в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

„След месеци на тревога най-после има положителна стъпка от страна на властите в Северна Македония. Приветстваме съгласието за участие на българки лекари и очакваме то бързо да се превърне в реален преглед и необходимото лечение. Тази възможност трябва да бъде използвана незабавно. Нека Ива получи пълноценна защита и справедлив процес”, заяви Иван Големанов от „Прогресивна България” в декларация от парламентарната трибуна.

По-рано стана ясно, че министърът на външните работи Велислава Петрова ще постави въпроса за Ива Михайлова на днешната си среща с колегата си от Северна Македония Тимчо Муцунски.

„Става въпрос за хуманитарен случай и това е важно да бъде подчертано. България активно постави въпроса за необходимостта той да бъде разрешен възможно най-скоро, така че да бъде гарантирано здравето на Ива. В този контекст информацията, получена по дипломатически път от Република Северна Македония, за готовността да бъде проведен медицински консилиум с участието и на български лекари, е важна стъпка. Надявам се това да се осъществи съвсем скоро“, каза Петрова.

„В рамките на предишни двустранни разговори българското правителство повдигна този въпрос пред представители на правителството на Република Северна Македония. Готови сме като жест на добра воля да приемем български лекари, които са добре запознати със случая, за да посетят страната ни и лично да се уверят, че на обвиняемата се предоставят адекватни медицински грижи. Искам да бъда напълно откровен не сме задължени да предприемаме тази стъпка. Правим го като жест на добра воля. Между нашите две правителства съществува недоверие и трябва да започнем да го преодоляваме и да изграждаме доверие. Не мога да коментирам съдебното производство, но нямаме никакъв проблем да покажем на българските медицински специалисти, че тази жена получава необходимите и адекватни медицински грижи“, заяви на свой ред Муцунски.

След срещата на двамата първи дипломати Петрова добави, че към момента няма определена дата за посещението на българските медицински специалисти. „Работи се с лекарите и екипите, които ще могат да извършат необходимите прегледи и изследвания. От наша страна правим всичко, което зависи от нас, за да може това да се случи във възможно най-кратки срокове“, обясни министърът.