Снимка: Булфото
При пътния инцидент няма пострадали
Катастрофа между трамвай и лек автомобил е станала на площад „Руски паметник“ в София, съобщи "Булфото". При пътния инцидент няма пострадали, нанесени са единствено материални щети.
По първоначална информация трамвай ударил лек автомобил. Произшествието предизвикало затруднения в движението в района.
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Снимка: "Булфото"
Очевидци съобщават, че движението на трамваите, преминаващи през участъка, е преустановено. На водача е направена проба за употреба на алкохол, като резултатът е отрицателен. Причините и обстоятелствата около катастрофата предстои да бъдат изяснени.
Снимка: "Булфото"Редактор: Цветина Петкова
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