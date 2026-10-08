Катастрофа между трамвай и лек автомобил е станала на площад „Руски паметник“ в София, съобщи "Булфото". При пътния инцидент няма пострадали, нанесени са единствено материални щети.

По първоначална информация трамвай ударил лек автомобил. Произшествието предизвикало затруднения в движението в района.

Трамвай и сметосъбиращ камион се удариха на столичен булевард

Снимка: "Булфото"

Очевидци съобщават, че движението на трамваите, преминаващи през участъка, е преустановено. На водача е направена проба за употреба на алкохол, като резултатът е отрицателен. Причините и обстоятелствата около катастрофата предстои да бъдат изяснени.

Снимка: "Булфото"

Редактор: Цветина Петкова