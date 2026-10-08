Липсата на достатъчно финансиране, подходящи помещения и необходимия персонал възпрепятства пълноценното функциониране на новосъздадената Комисия за противодействие на корупциятa. За сериозните затруднения предупреди председателят ѝ Пламен Тодоров по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.

По думите му институцията все още не разполага с необходимите условия, за да изпълнява всички свои правомощия. Един от основните проблеми е липсата на сграда, в която да бъдат настанени служителите. В опит да намери решение ръководството вече е провело разговори с Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Комисията за противодействие на корупцията официално встъпи в правомощията си

Затруднения има и с осигуряването на средства, както и с организационното изграждане на новия орган. Към момента в КПК са назначени едва 10 служители, а прехвърлянето на активите все още продължава. Официалният интернет сайт на комисията също е в процес на разработване.

Тодоров призна, че ръководството се сблъсква с редица непредвидени административни и практически препятствия, които допълнително забавят началото на дейността.

Председателят на КПК постави 3 ноември като срок, до който се очаква да бъдат назначени служители във всички основни направления. Това обаче няма да означава, че институцията е напълно готова да работи. Тодоров предупреди, че при сегашните условия комисията няма да може да започне работа в пълен обем и да оправдае обществените очаквания за ефективна борба с корупцията. Въпреки затрудненията той увери, че ръководството е ангажирано с изграждането на институцията.

Редактор: Цветина Петкова