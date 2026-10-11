„Сутрин мръзнем, следобед се потим – значи е дошло времето на респираторните вируси. Последните 2-3 седмици го доказват - започна нарастване на заболеваемостта”. Това обясни в ефира на „Събуди се” епидемиологът доцент Ангел Кунчев.

Това обаче не е грип. Доц. Кунчев припомни, че има един случай на грип от преди седмица. Сериозната циркулация обаче обикновено е през декември, за да достигне пика си през януари-февруари.

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Три са новите грипни щама. Ваксината ги покрива, обясни доцент Кунчев.

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Редактор: Ина Григорова