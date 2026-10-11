Над 1000 души са потърсили безплатна правна помощ от началото на годината досега. Това показват данни на Министерството на правосъдието . За тази защита държавата е платила 4 милиона и половина евро хонорари. В същото време единственият доход за много юристи в малките населени места е именно от работата им като служебни адвокати.

Моника Динева е адвокат в Казанлък вече почти 25 години. Веднага след като е вписана в местната колегия, решава, че ще бъде и служебен защитник.

„Отначало е много трудно да се говори за добро заплащане. По-скоро в тези моменти човек придобива опит, създава име и опознава системата, придобива реален поглед, тъй като след университета и след практическия изпит реалността се оказва съвсем друга“, казва Моника Динева.

И докато гради име, адвокат Динева се сблъсква основно с дела за кражби. В кариерата ѝ на служебен защитник има и няколко процеса за убийство.

„За настаняванията на хора с психични заболявания на принудително лечение. Напоследък мога да ви кажа, че това е почти една трета от делата, по които се използват служебни защитници“, допълва Моника Динева.

Ниското заплащане, съчетано с множество пътувания до други населени места за мерки за неотклонение и тяхното обжалване, често отказват адвокатите да се вписват като служебни защитници. За безплатна правна помощ обаче могат да кандидатстват няколко специфични категории граждани.

„Лица със специфични нужди – с увреждания, деца в риск, настанени в приемни семейства, лица, пострадали от домашно насилие, трафик на хора, както и чужденци, които са потърсили международна закрила на територията на Република България. Сред тях най-вече са непълнолетните и малолетните непридружени чужденци“, обясни Ива Кечева, заместник-министър на правосъдието.

Безплатна помощ може да се получи при наказателни, граждански и административни дела. Служебният защитник е гарантиран от първоначалната консултация до окончателния край на делото.

„От началото на 2026 година към настоящия момент изплатената сума за правна помощ от Националното бюро възлиза на 4,5 млн. евро“, каза още Ива Кечева.

Близо 20 000 доклада за оказана безплатна помощ са получени в Националното бюро за правна помощ от началото на тази година.





