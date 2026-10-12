Огромни вълни връхлетяха къщи на брега на Лонг Бийч. Силното вълнение, което е засегнало част от крайбрежието на Южна Калифорния, е нанесло сериозни материални щети. В Оушънсайд кадри от дрон показват как големи вълни се разбиват в брега, докато жители наблюдават от крайбрежната алея.

Ураганът „Исаяс” достигна до южните брегове на САЩ, ветровете му достигат 169 км/ч

Националната метеорологична служба на Съединените щати беше предупредила за опасно вълнение и възможни наводнения. Очакваше се най-силно въздействие да окажат приливите и вълнението, свързани с тропическата буря „Рейчъл“.

Редактор: Габриела Павлова