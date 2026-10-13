Посещенията на Националния музей „Параход Радецки” се преустановяват временно. Причината е критично ниското ниво на водите на река Дунав, съобщиха от ръководството на музея.

Заради драстичния спад на реката се налага историческият плавателен съд да бъде изтеглен във вътрешността на реката. Туристическите обиколки се прекратяват изцяло с оглед безопасността на посетителите.

"Радецки" се завърна в Козлодуй (СНИМКИ)

От ръководството на музея поднасят своите извинения за причиненото неудобство на всички. Очаква се един от най-посещаемите обекти по поречието на Дунав да отвори врати отново веднага щом обстановката се нормализира.