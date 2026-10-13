Във вторник в предаването „Пресечна точка” актуалните теми от деня коментираха журналистът Диана Костова, имотният консултант Иво Димовски и предприемачът Марк Цеков. Първата от тях бе, че държавата ни търси общоевропейски отговор на поредната атака с дронове в Черно море. Междувременно премиерът Румен Радев извика руския посланик Елеонора Митрофанова, защото по думите му "няма логика" при този случай "Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. ". Действията на кабинета и провокираха реакция и в парламента.

След това гостите коментираха президентските избори другата седмица. По план върви подготовката на машините за вота. Близо 7000 от тях са минали профилактика, а устройствата, които имаха нужда от ремонт са поправени. Паралелно с това Изборната комисия обучава хората как да гласуват на машина.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова