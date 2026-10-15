Министерството на иновациите и дигиталната трансформация генерира хеш кода за машините за гласуване на изборите на 25 октомври. Това е част от процеса по изграждане на софтуера на устройствата. Той се наблюдава от Българския институт по стандартизация и института по метрология.

Инсталирането на софтуера на машините трябва да приключи през следващата седмица, а хеш кодът е един от инструментите за защита, предвидени в Изборния кодекс.

„Успешно приключи техническата процедура, която е от ключово значение за проверката на автентичността на софтуера. Тя се осъществи в защитена среда, осигурена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, при спазване на всички правила. Резултатът от процедурата, така нареченият хешкод, представлява уникален цифров отпечатък. Той ще бъде изписан върху контролните разписки, отпечатвани от машините”, обясни министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Той добави, че хеш кодът ще бъде публикуван на интернет страницата на министерството.

„Нашата цел е процесът да бъде абсолютно проследим, проверим и прозрачен, защото доверието в изборите се изгражда чрез конкретни действия, ясни процедури и публичност на всяка една от стъпките”, каза още Василев.

Без печат върху машинните разписки на президентските избори

След промените в закона на тези избори гласуването ще е само на машина в повече от 9300 секции в България. Днес трябва да приключи диагностиката и ремонтът на всички 12800 устройства.

Редактор: Цвета Лазаркова