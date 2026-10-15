В четвъртък облачността в ранните часове ще е минимална с температури от 3 до 8 градуса и предпоставки за слана. Такава може да се образува по високите котловини на Западна и Централна България.



Около обяд от Север ще се появи лека облачност и в своя максимум термометрите ще покажат между 13 и 18 градуса с най-високи стойности в Северозапада, в Югоизтока и по долината на река Струма. Ще продължи да духа студен вятър с особено силни пориви в източната половина на страната и най-вече край морето.



Вечерта и през нощта срещу петък ще превали за кратко в Дунавската равнина. След това, в светлата част на деня, облачността в Западна и Централна България ще е значителна с валежи от дъжд. В планините над 1200-1300 метра - сняг. Дневни температури - 10-15 градуса.



През почивните дни отново ще има условия за слани в ранните часове, както и понижена видимост в котловините и покрай водоемите. В събота облачността ще е променлива, без валежи. Дъжд се очаква в нощта и преди обяд в неделя с по-голяма вероятност в източната половина на страната. Дневните температури в събота ще са от 11 до 16 градуса, в неделния ден - с градус по-високи.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.