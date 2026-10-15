32-годишната Махра Ал Нахаян, която е член на кралското семейство в Абу Даби, била открита в безсъзнание на улица в Лондон. Тя била с тригодишно дете, което оставила без надзор. Жената признала вината си за това, че не полагала необходимите грижи за детето.

Двамата били забелязани от минувачи, които видели детето босо и близо до движещи се автомобили. Докато жената била в безсъзнание, те се погрижили за него. Според информацията, представена в съда, тя не реагирала около 30 минути. Когато дошла в съзнание, попитала защо хората са толкова притеснени.

Une membre de la famille royale d'Abu Dhabi a été retrouvée effondrée dans la rue après une overdose alors qu'elle s'occupait d'un enfant de trois ans, a-t-on appris devant le tribunal. Mahrah Al Nahyan, 32 ans, a été retrouvée affalée sur une rambarde près d'un homme inconscient après avoir pris de la cocaïne, tandis qu'un tout-petit pieds nus jouait au bord d'une route très fréquentée. — Claire Langoulant ⚜️♛ (@Cuisines1974) October 14, 2026

Прокуратурата съобщила, че в един момент детето се затичало към пътя, докато се опитвало да хване лист хартия. Случаен минувач успял да го спре и да предотврати евентуален инцидент. При проверката у жената били открити предмети, свързани с употребата на наркотици, но не и самите забранени вещества.

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Адвокатът на Ал Нахаян заявил, че тя не е употребявала наркотици в деня на случилото се, но била силно изтощена след употреба на кокаин през предходните дни. По думите му жената съжалява за случилото се и вече е започнала лечение за зависимост.

През юни тя постъпила в лечебен център в Уокинг, графство Съри. Планът ѝ бил да завърши тримесечната програма, след което да продължи възстановяването си чрез групи за взаимопомощ.

Съдът постановил тя да бъде под пробационен надзор за две години и да участва в рехабилитационна програма. Освен това била глобена с 5000 британски лири и осъдена да плати още 1000 лири съдебни разноски.

Съдията определил случилото се като сериозно пренебрегване на безопасността на детето.

Редактор: Дарина Методиева