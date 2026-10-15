В четвъртък в предаването „Пресечна точка” актуалните теми от деня коментираха журналистът Диана Костова, имотният консултант Иво Димовски и предприемачът Марк Цеков.

Първата от тях беше данните от проучване към парламента на тема „Общественото мнение за ролята на социалните мрежи в политическите процеси”. Според тях близо 50% от българите не се вълнуват от политика, а при младите делът достига до 69 на 100. От друга страна, с амбицията да намали опитите за купуване на гласове, полицията извади 200 служители в плевенското село Буковлък.

След това гостите коментираха подновените от Украйна удари по енергийни обекти на Москва, въпреки „енергийното примирие”, което Тръмп обяви. Новината дойде, след като стана ясно, че САЩ са ограничили обмена на разузнавателна информация. Междувременно Володимир Зеленски заяви, че се е почувствал „предаден”.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова