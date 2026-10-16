Прекъсване на тока на редица места в Западна България е планирано за днес. Причината са планирани дейности по мрежата на електроразпределителното дружество. Те засягат всички 10 области, които компанията обслужва, но прекъсванията са само в отделни райони от населените места и са предвидени между 08.00 ч. и 16.00 ч.

Предстои спиране на водата в части от София

На сайта на електроразпределителното дружество е посочена информация за конкретните адреси.

Редактор: Станимира Шикова