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Прекъсванията на електрозахранването ще са между 08.00 ч. и 16.00 ч.
Прекъсване на тока на редица места в Западна България е планирано за днес. Причината са планирани дейности по мрежата на електроразпределителното дружество. Те засягат всички 10 области, които компанията обслужва, но прекъсванията са само в отделни райони от населените места и са предвидени между 08.00 ч. и 16.00 ч.
Предстои спиране на водата в части от София
На сайта на електроразпределителното дружество е посочена информация за конкретните адреси.Редактор: Станимира Шикова
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