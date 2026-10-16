Продължава битката на Комисията за защита на потребителите с високите надценки. При храните у нас те достигат 135%, докато в други европейски държави са между 25 и 35 на сто, заяви председателят на комисията Мая Манолова по време на форум в Пловдив, посветен на българските храни, виното и туризма.

Събитието се проведе в Университета по хранителни технологии по повод Световния ден на храната. Основната тема беше как повече български продукти да стигат до ресторантите, хотелите и туристите.

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„Българските храни са един много важен елемент от туризма. Най-важното обаче е да ги предлагаме все повече в ресторантите. Трябва да направим и изградим култура, свързана с предлагане и на българско вино, но и на традиционни храни“, заяви министърът на туризма Илин Димитров.

„Тук туристическият бранш отвори широко врати за българските продукти. Това следва да се случи и в търговските вериги“, каза председателят на КЗП Мая Манолова.

Редактор: Никола Тунев