Само часове след поставянето си скулптурата на древноегипетската богиня Изида, представена като символ на светлината, знанието и паметта, се превърна в ябълка на раздора във Видин. Монументът предизвика сериозно неодобрение сред част от жителите на крайдунавския град.

„Можеше съвсем спокойно да се направи една скулптура например на Богородица или на Исус Христос. Ние сме източно православни, а това е езическа богиня, не е наша“, смята жителят на Видин Личко Лилов.

Скулптурата е висока около пет метра и е обърната на изток. Над нея е изобразена птица с разперени криле, а в основата ѝ има змия, захапала опашката си.

„В момента не се намираме нито в художествена галерия, нито разглеждаме нечия частна колекция, а това е общото публично градско пространство в старопрестолен Видин. И когато такъв символ е поставен, той няма естеството само на произведение на изкуството или на акт на дарение, а то отправя обществено послание“, смята жителката Маги Димитрова.

Друг гражданин от Видин - Людмил Павлинов споделя: „Видин е на повече от 2000 години история. За 2000 години има много хора и събития, които да се отбележат. Който иска да си види Изида ще отиде в Египет.“

Несъгласие с поставянето на монумента изрази и Видинският митрополит Пахомий, който призова статуята да бъде премахната.

„Веднага решихме, защото няма как да бъдем безучастни към това поставяне на тази богиня Изида, защото това е в разрез на нашите християнски догми и виждания и затова решихме да излезем с едно официално писмо от страна на видинска митрополия. Просто да изразим нашето несъгласие на този езически идол в един християнски град“, архимадрит Йоаким- протосингел на Видинска митрополия

Решението за поставяне на паметник на светлината е взето от Общинския съвет във Видин през 2017 година. Според сегашния му председател, обаче, има разминаване между гласуваното тогава и монумента, който е поставен.

„Разрешението категорично е за паметник на светлината, а не за паметник на богинята Изида“, посочи председателят на Общинския съвет във Видин Светослав Славчев.

При откриването до скулптурата е имало и плоча, на която е било изписано, че това е Изида, представена като символ на светлината, знанието и паметта. Часове преди екипът ни да снима, плочата с името е премахната. От сдружението, поставило скулптурата, предпочетоха да отговорят писмено на въпросите ни.

„Плочата беше поставена само за церемонията по откриване на Статуята на светлината. Плочата не е част от цялостната документация и разрешение за поставянето на Статуята на светлината. Поради това, веднага след церемонията по откриване плочата беше премахната.“

А хората са категорични, че статуята трябва да се премахне. Предстои да бъде организирана подписка, която да бъде внесена в Общинския съвет във Видин.