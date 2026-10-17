Благотворителната инициатива „Събуди се... За тях!” на NOVA тази седмица е посветена на четириногите в беда и на хората, които денонощно се борят за живота им. Десетки болни, ранени и изоставени кучета намират грижа и втори шанс благодарение на отдадеността на спасители доброволци. „Никога не сме се определяли като приют и няма да бъдем такъв. Ние сме спасителен център и помагаме точно на тези животни, които имат най-голяма нужда от помощ“, коментира съоснователят на фондация „Скитника и Лейди” Николай Деведжиев в ефира на „Събуди се” по NOVA.

Повечето животни, настанени под грижите на организацията, са възрастни, с тежки хронични заболявания или жертви на пътни инциденти. Голяма част от тях остават на поддържаща терапия с медикаменти до края на живота си. Сред тях е и красивият Барс – голямо бяло куче, което страда от епилепсия.

Кампанията „Сканирай лапата“ е насочена към личната отговорност на стопаните на домашни любимци

Един от най-тежките скорошни случаи е на малко кученце, оцеляло като по чудо след тежък удар от автомобил. „Животното беше прегазено – със счупен таз, разкъсан пикочен мехур и натрошени тазобедрени стави. Нуждаеше се от спешна животоспасяваща операция, за която събрахме средства с помощта на наши приятели, и в момента кученцето се възстановява горе в стаята“, разказа съоснователят на фондацията Янко Михайлов.

В момента организацията полага грижи за обитателите си в пригодена за целта къща с двор, на чиято порта стои заветът: „Ако Раят се отвори, първо ке влезнат кучетата”. За да могат да поемат повече пострадали животни обаче, доброволците работят по проект за изграждане на нов, модерен спасителен център.

„Най-вече се опитваме да изградим нов спасителен център, който да има нужния капацитет, за да помагаме адекватно. За целта ни е нужно финансиране и търсим спонсори, тъй като се издържаме напълно самостоятелно. Нямаме финансова подкрепа от държавата или от други големи организации“, посочи Деведжиев.

Кампанията на предаването „Събуди се” призовава всеки, който има възможност, да подкрепи каузата за довършването на новия дом на спасените кучета.

Може да дарите по следния начин:

"ПЪРВА Инвестиционна Банка" АД

IBAN: BG62FINV91501017810407

BIC: FINVBGSF

Титуляр: Фондация Скитника и Лейди

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