Зачестилите атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море и критично ниските нива на река Дунав поставят водния транспорт в региона пред сериозно изпитание. Речният маршрут, който трябваше да поеме част от пренасочените обеми зърно и насипни товари, в момента е силно затруднен коридор под сериозен ценови натиск. „Превозите по река до България са практически преустановени поради ниски води“, се посочва в официална позиция на Българската дунавска камара до NOVA.

В позицията на организацията се посочва, че докато плитките води засягат основно речното корабоплаване, ударите в Черно море нанасят пряк удар върху морските маршрути. Това води до масов отлив на превозвачи от черноморския фрахтов пазар. Фирмите, които продължават да оперират към и от украинските пристанища, предлагат драстично завишени навла заради огромното изчакване на рейда на Сулина, военния риск и скока в застрахователните премии. Ситуацията засяга пряко и търговците, които обработват товари през българските морски пристанища.

Успешно изтеглиха поразения кораб „Челси 3” към пристанище Бургас

Железопътният и автомобилният транспорт нямат капацитета да поемат обемите на блокираните морски и речни пътища. Дори при бъдещо повишаване на речните нива, превозването на украинско зърно транзитно през България към гръцки пристанища би довело до твърде високи транспортни разходи. Според дунавската камара нормализиране на цените може да настъпи само при спад на напрежението в Черноморския басейн, а за самата река са необходими трайни инфраструктурни решения срещу маловодието.

В същото време на входа на делтата на река Дунав се наблюдава безпрецедентно натрупване на търговски съдове, които изчакват ред и напредват изключително бавно. По информация от капитан на кораб от Русе най-голямото румънско черноморско пристанище в Констанца е заобиколено от най-малко 300 кораба. Част от тях чакат за разтоварване, а други – от типа „река-море“, изчакват възможност да навлязат по течението на Дунав.

Заради усложнената геополитическа обстановка „Гранична полиция“ работи в режим на повишена готовност от самото начало на конфликта, като гранични катери извършват регулярни обходи в българската акватория на реката. По отношение на екологичната безопасност от „Морска администрация“ са монтирали дигитален плаващ знак, който следи за евентуални нефтени разливи и при замърсяване изпраща незабавен сигнал до Речната информационна система.