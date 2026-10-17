59-годишен мъж загина на място, след като се блъсна последователно в две коли и стълб на ул. „Отец Паисий“ в Добрич. Тежкият инцидент е станал около 19:45 часа, предаде

кореспондентът на БТА в Добрич Павлина Живкова.

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По първоначална информация водачът е изгубил контрол над автомобила. На мястото на катастрофата са изпратени екипи на полицията, „Пътна полиция“, пожарната и „Електроразпределение Север“.

По-рано на място е пристигнал и екип на Спешна медицинска помощ. Причините за тежката катастрофа се изясняват. Заради инцидента ул. „Отец Паисий“ е затворена за движение в посока от бул. „Добруджа“ към бул. „25-и септември“.

Редактор: Габриела Павлова