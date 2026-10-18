Кратък урок по земеделие и ръчен труд от село Пирин. За населеното място сме ви разказвали покрай момата и Гинчовия змей. Двамата са изобразени в една дърворезба, а сцената, в която участват, накара някои да се възмутят, че е непристойна. Местните обаче устояха на критиките и я запазиха така, както години наред успяват да запазят своя поминък и своите традиции. Една от тях е чукането на фасул.

Дървена скулптура възмути социалните мрежи

Реколтата от фасул тази година в село Пирин е прилична. Но колкото и да е като количество, фасулът трябва да се обработи. За да се извадят бобените зърна от бобената шушулка – или както я наричат в Пирин, капичка – местните разчитат на отколешната традиция с чукането.

Каква е тя – гледайте във видеото.





