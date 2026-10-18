По скритите поляни, сред дърветата в горите на Родопите, мъжките благородни елени са на път да дадат началото на следващото поколение. Това е т.нар. „еленска сватба”.

За да приближим животните на подходящо за наблюдение разстояние, затова пътят върви по горските пътеки в Държавно ловно стопанство „Кормисош”. В този екстремно пресечен район се качваме там, където почти не стъпват външни хора.

В гората е невероятна лудница. Елените реват. А за да се приближи човек до еленската сватба, трябва да бъде тих и внимателен.

Стопкадър: Николай Василковски, NOVA

Благородните елени са изключително чувствителни към външни гости. Животните могат отдалече да усетят човешкото присъствие и да ни лишат от привилегията да ги видим. Всяка стъпка в издайническата суха растителност трябва да е внимателно премерена.



Изследователят и фотограф на дивата природа инж. Цветомир Цолов разказва: "Едно от най-важните неща, с които трябва да се съобразим, е посоката на вятъра. За да можем да се приближим максимално близо, тази посока трябва да е от животните към нас. Ако вятърът се обърне, всички усилия остават напразни".



Стопкадър: Николай Василковски, NOVA

Ориентирани спрямо вятъра, на отсрещния хълм се забелязва движение. Няколко кошути се ослушват внимателно, готови и при най-малката опасност да излаят звучно, за да предупредят останалите. Малко след тях виждаме и един добре сложен мъжкар. Заел позиция реве и предизвиква съперниците си.



"Да виждаш тези мощни и красиви животни как се сблъскват, как издават този рев, как кошутите се озъртат и се въртят от един елен към друг, чувството е неописуемо. Това не може да се опише с думи, то трябва да се преживее", споделя Цолов.



Инж. Цветомир Цолов е чест гост в този тайнствен свят, скрит от очите на повечето хора. Проследил е хиляди еленски сватби в цялата страна. И въпреки това всяка есен отново търси перфектния кадър в дивата природа.



Стопкадър: Николай Василковски, NOVA

"Наистина мога да кажа, че са хиляди сватби, хиляди животни. Но подчертавам, че и до ден-днешен винаги тръпката е невероятна да се впишеш в сватбата и да станеш част от нея", казва той.

Ревът в гората предвещава битка за вниманието на кошутите. Кулминацията на сватбата е свиреп бой, в който по-здравият рогач надделява и предявява претенция за територията и за женските.



"При по-сериозни битки за определяне кой елен коя територия ще заеме, при средно възрастните елени битките могат да са наистина жестоки", разказва още фотографът.



Сватбата е специален момент и за хората, които охраняват животните. В брачния сезон охраната и грижата за благородните елени е засилена.

Малък елен се изправи срещу носорог в полски зоопарк (ВИДЕО)

Директорът на ДЛС „Кормисош” към ЮЦДП-Смолян инж. Костадин Радков разказва:

"Тогава малко променяме начина на хранене. Започваме да даваме повече концентриран фураж. Слагаме доста по-голямо количество. Като казвам голямо – на места изсипваме по 6-7 тона ябълки. Докарваме моркови. Все пак, след сватбата идва зимния период. Животните трябва да натрупат маса, за да могат да презимуват".



След жесток бой победителят пирува. Експертите, заедно с Николай Василковски, имат редкия шанс да се "впишат" в харема на един от господарите на гората тази година. Десетки кошути, няколко поколения малки – всички те са в компанията на величествен мъжкар. Рогачът е видимо изтощен след сватбата. Често се случва в рамките на месец тези 200-300-килограмови животни почти да спрат да се хранят. Могат да загубят до 30 процента от теглото си.



"Много хора си мислят, че ние, след като всеки ден сме с тези животни, не го изживяваме този момент. За нас е наистина много емоционално. Очакваме го с нетърпение този период", споделя Радков.



„Кормисош” е сред най-живописните райони в Родопите. Територията на стопанството са внушителните 40 хиляди хектара площ – дом на целия спектър от едри хищници и тревопасни. През сватбения период обаче горските и ловните служители спират повечето от дейностите. Ограничава се и движението на хора и автомобили в планината. Заснемането на тайнствения ритуал „сватба” става единствено след предварителна заявка и съгласуване със стопанството.

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