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Секунди след участието ѝ в „Здравей България” тя показа десетките пропуснати телефонни обаждания
А вие обадихте ли се лично на Мая Манолова, за да споделите за неправомерно вдигане на цените? Ако сте пропуснали една от новините на седмицата - личният номер на председателя на Комисията за защита на потребителите вече е публичен. Тя сама го каза в ефира на предаването „Здравей България”. Така че всеки има възможността да ѝ разкаже лично за цените, които го ядосват. Но вдига ли телефона и от какво ѝ се оплакват потребителите - провери Юлиян Стоянов заедно с няколко недоволни от цените хора.
Четвърти ден телефонът на Мая Манолова не спира да звъни. Секунди след ефира тя показа десетките пропуснати телефонни обаждания. В пост във Facebook каза, че връща обаждане на хората. Има ли наистина кой да вдигне телефона? Пробваме си късмета със създателите на групата за „Бойкот на наглите”. Подготвяме списък, който ще кръстим „Списък с оплаквания за Мая Манолова”.
Започваме с едно от най-масовите недоволства в групата – цените на зелените училища. Следващото нещо в нашия списък с оплаквания е повишаването на цените на лекарствата за простуда и грип. Един и същи продукт купен в рамките на една седмица - първоначално струва 5.10 евро, след това 5,40. Третото оплакване в нашия списък са медицински услуги.
„Говори се, че ядрено-магнитният резонанс от 300 лева е станал 300 евро”, споделя потребителят Пламен.
Добавяме и автосервизите.
„Годишен технически преглед, който от 60 лева е станал 60 евро. И това са всички неща, които ти ги правиш или по необходимост, или понеже е задължение от държавата”, добави Пламен.
Вслючваме и таксите за паркинг и синя зона. Христо иска да добави и ресторанта пред офиса му.
„Всеки ден обядвам на различно място. Миналата година се хранех за 7-10 лв. с таратор и десерт, а сега за 7-10 евро оставаш гладен”, допълни той.
След като екипът създаде списъка, звънна на Манолова, а дали тя вдигна телефона си - гледайте във видеото.
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