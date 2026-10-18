Производството на круши у нас се е сринало със 75 процента за шест години. Площите с насаждения също намаляват значително. На фона на останалите основни овощни култури крушите заемат сравнително малък дял от българското производство.

Големите овощни градини с круши в страната се броят на пръсти. Николай Колев е от малкото производители, които отглеждат няколко сорта на площ от над 100 декара край Русе.

„Крушата е плод, който е много труден за отглеждане. Смея да твърдя дори, че е най-трудният плод за отглеждане и много производители не искат да засаждат круши. Има няколко важни болести, които ги унищожават, и един неприятел - крушовата бълха, с която трудно можем да се справим. Това е причината повечето производители да избягват да отглеждат този плод“, обясни председателят на „Съюз на Дунавските овощари“ Николай Колев.

Той има 15-годишен опит в отглеждането на круши, а производството му е изцяло биологично.

„На мен лично ми е отнело 10 години да се науча да я гледам и съм имал много провали и много нулеви реколти“, сподели Колев.

„В моето стопанство крушата я отглеждам биологично, така че всичко, което успея да продам на биологичния пазар, го продавам като биопроизведен плод. Което не става за пресния пазар, го реализираме във фабрика за сокове. Правим студено пресовани сокове и ги продаваме. Почти нищо не изхвърляме от това, което прибираме“, допълни той.

Крушата е търсен плод, защото градините са малко. Отглеждането е рентабилно, а цените, особено на биопродуктите, са високи както в страната, така и в чужбина.

„Има търсене, има стабилен пазар. Не можем да се оплачем, че не можем да продадем. Смея да твърдя, че е плод, който може да се отглежда в нашата страна“, каза Колев.

Запазването на традиционните сортове е идеята, с която преди пет години Димка Четова създава своята градина край Добрич.

„Навремето е имало голямо производство. С течение на времето много е намаляло, по-рядко се среща на пазара и по-лесно се дистрибутира“, посочи производителката от село Крушари.

При среден добив от около тон и половина от декар при крушите през тази седмица приключва стопанската година. Въпреки отличната реколта при всички плодове овощарите отново срещат проблем.

„Изключително слаб пазар - това е кратката равносметка. Част от собствениците не можаха да продадат и са много силно демотивирани“, коментира член на Управителния съвет на „Съюз на Дунавските овощари“ Димитър Рачев.

„Може би около 25 процента е нерегламентиран внос, а друга част е липсата на преработвателни предприятия“, посочи той в отговор на въпрос за причините да няма пазар.

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