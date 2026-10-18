Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще има срок до 60 дни, за да прецени последствията от отмяната на американските санкции срещу Русия. Това заяви държавният секретар Марко Рубио.

Вашингтон временно премахна наложените ограничения върху руски стоки и енергийни доставки, в резултат на което Москва ще достави над 300 хиляди тона дизел на Съединените щати. По данни на Международната агенция по енергетика това количество се равнява на едва около два часа от световното дневно потребление.

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Решението на Белия дом предизвика незабавна и остра реакция в Киев. Украинският президент го определи като „награда за Владимир Путин“. По думите му подобен ход от страна на Вашингтон единствено ще насърчи Москва да продължи военните действия.

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На този фон напрежението на фронта остава високо. Украински дронове извършиха атака срещу Санкт Петербург, при която един човек загина, а петима бяха ранени.

Ударите предизвикаха мащабен пожар в петролен терминал, като пламъци обхванаха и промишлени складове в района. При атаката е засегнат и център за данни.

От своя страна руските власти обявиха, че противовъздушната им отбрана е свалила над 1000 украински дрона в рамките на изминалата нощ.

Редактор: Мария Барабашка