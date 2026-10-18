Папа Лъв XIV благодари в неделя на хилядите вярващи на площад „Свети Петър“ за техните молитви, докато беше хоспитализиран за операция по отстраняване на злокачествен тумор. Tой заяви, че планира постепенно да се върне към обичайните си задължения.

Множеството избухна в радостни възгласи, когато понтификът се появи на прозореца с изглед към площада. Точно там преди седмица, по същия повод – традиционната неделна молитва „Ангел Господен“, той разкри, че в белия му дроб е открит възел и че предстои да бъде отстранен по хирургичен път.

Изписаха папа Лъв XIV от болницата след операцията на белия дроб

„Сега, след като тази деликатна фаза е зад гърба ми, постепенно ще възобновя дейностите си – винаги с Божията помощ и с вашите молитви“, каза Лъв.

Понтификът сподели, че преживяното през последната седмица „ме накара да се почувствам особено близък с онези, които са изправени пред болест и немощ“. Той каза на вярващите, че наистина е почувствал тяхната подкрепа, и изрази особена благодарност към лекарите, медицинските сестри и целия персонал на болница „Джемели“, където се лекуваше.

Папата се спря за момент и помаха на събралите се хора, преди да се оттегли в апартамента си в Апостолическия дворец.

Клеър Холанд от Джаксънвил, Флорида, заяви, че се чувства „изключително благословена“ да присъства на завръщането на папата.

„Толкова се радвам, че той се възстанови толкова бързо. Мисля, че имаше милиони и милиони молитви. Той е силен, решителен мъж и съм много щастлива, че се чувства достатъчно добре, за да направи това“, каза Холанд.

Следващият голям ангажимент на Лъв XIV е амбициозна обиколка от 6 до 17 ноември в Уругвай, Аржентина и Перу, включваща десетина полета със самолет и два полета с хеликоптер на голяма надморска височина. Неговият хирург д-р Стефано Маргаритора заяви пред „Ватикан нюз“ в събота, че „няма клинични причини пътуването да не се състои“.

Редактор: Мария Барабашка