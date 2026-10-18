Снимка: Стопкадър, NOVA
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Отскоро тя е съветник в комисията по земеделие в Народното събрание
Моята роля като експерт в комисията по земеделие в Народното събрание е да започна сертификация най-качествените храни и вина. Това заяви в "На фокус" шеф Силвена Роу, която отскоро е съветник в комисията. По думите ѝ тя е получила покана от депутата Явор Гечев.
В ефира на предаването шеф Роу посочи, че има такива сертификати за безопасност, рецепта, технология, географска принадлежност и за произход, но не и за качество. По думите ѝ храните, които трябва да бъдат включени, са сирене, колбаси, кисело мляко, както и вина.
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Шеф Роу отбеляза, че в основата на дълголетието е изцяло храненето. "Ние сме истинските дълголетници и истинската синя зона, просто през последните 40-50 години стана нещо, нахлуха гадни влияния отвън и сега сме влюбени в ултрапреработената храна", каза тя.
"При храненето има нещо много важно - нека се храним функционално, не да ядем какво да е. Гледайте да включвате в диетата си седмично поне 35 растителни елемента - това може да са семена, ядки, зеленчук или плод", съветва тя.
"Моята идея е да се погледне и с какво храним нашата млада генерация. Спомням си училищния си стол. Сега ние си тровим децата и им създаваме ранна инсулинова резистентност, ранно затлъстяване и ранен мазен черен дроб. Трябва да храним мозъка и растежа на детето", каза още експертът по дълголетие.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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