По повод 110 години от рождението на Димитър Списаревски, издателство „Българска история“ представя книгата „Списаревски – живот в служба на България“. Изданието проследява живота на българския летец, известен като „живата торпила“, който на 20 декември 1943 г. загива в първия си и последен въздушен бой по време на Втората световна война. За книгата и мястото на Списаревски в българската история разказаха оперативният директор в издателството Иван Кънчев и ръководителят „Книгоиздаване“ Мирела Мишева. Двамата гостуваха в предаването „На Фокус“.

Мишева обясни, че при подготовката на изданието екипът е търсил начин да съчетае визуалното представяне на историята с пълноценен биографичен разказ.

„Не можехме да преценим кое заслужава повече – дали един много красив албум, или една наистина плътна и хубава биография. Много сме горди, че постигнахме и двете в това издание“, заяви тя.

Копие на самолета на Димитър Списаревски - в двора на Националния исторически музей (СНИМКИ)

По думите ѝ книгата поставя началото на нова поредица, посветена на личности, оставили значима следа в историята на България.

„Надявам се да дадем начало на една изключително силна поредица, която да се казва „Илюстрована биография“ и да показва в пълнота хора, които наистина са заслужили. Истинските герои на България, какъвто е и Списаревски“, допълни Мишева.

Иван Кънчев посочи, че изданието не се ограничава единствено до биографията на летеца, а представя и развитието на българските военновъздушни сили в периода след Първата световна война. Той припомни, че тогава България е изправена пред тежки ограничения във военното си развитие, включително по отношение на авиацията.

„На държавата е забранено да има каквато и да било армия, камо ли авиация. Но някак си тя успява да изгради една сравнително боеспособна военновъздушна част“, заяви Кънчев.

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Редактор: Габриела Павлова