В началото на седмицата гости в студиото на „Пресечна точка” бяха композиторът Дани Милев, авторът на подкаст Георги Ненов и имотният предприемач Мартин Сребров.

Каква предизборна кампания видяхме до момента и успяха ли претендентите да скъсят дистанцията с избирателите беше темата на първия разговор в студиото.

Масовите протести във Франция, Белгия, Португалия и Италия разтревожиха не само местните правителства, но и цяла Европа - какво се случва в сърцето на ЕС? Отговорите потърсиха седмичните коментатори във втората дискусия.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова