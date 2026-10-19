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Коментар на Дани Милев, Георги Ненов и Мартин Сребров
В началото на седмицата гости в студиото на „Пресечна точка” бяха композиторът Дани Милев, авторът на подкаст Георги Ненов и имотният предприемач Мартин Сребров.
Каква предизборна кампания видяхме до момента и успяха ли претендентите да скъсят дистанцията с избирателите беше темата на първия разговор в студиото.
Масовите протести във Франция, Белгия, Португалия и Италия разтревожиха не само местните правителства, но и цяла Европа - какво се случва в сърцето на ЕС? Отговорите потърсиха седмичните коментатори във втората дискусия.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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