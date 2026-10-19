Австралийският депутат Хелън Хейнс е в критично състояние, след като е била блъсната от автомобил. Инцидентът се е случил пред регионалния и офис в град Уангарата, щата Виктория, съобщава "Би Би Си".

Премиерът на Австралия Антъни Албанезе определи случилото се като нападение и заяви, че по първоначални данни става дума за умишлено действие.

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Хейнс е била транспортирана с хеликоптер до болница „Алфред“ в Мелбърн. Състоянието и остава критично.

Полицията съобщи, че 43-годишен мъж от близкото населено място Таръуингий е бил задържан при граждански арест от случаен минувач на мястото на инцидента. След това водачът на превозното средство е поет от органите на реда. В автомобила е бил открит и иззет нож.

Разследващите проверяват дали става дума за умишлено действие. Засега не е установено дали депутатът и задържаният се познават. В разследването участват и служители от звеното за борба с тероризма, но мотивът за случилото се все още не е известен.

„Това не беше инцидент. Изглежда, че е имало умишлено действие“, заяви Албанезе. Той определи Хейнс като почтен човек и уважаван член на местната общност.

Хелън Хейнс е независим депутат, избрана за първи път в Камарата на представителите през 2019 г. Преди да влезе в политиката, тя е работила като медицинска сестра, акушер и изследовател в областта на общественото здраве. Известна е с усилията си за повишаване на почтеността в политиката и за създаването на национална комисия за борба с корупцията.

Редактор: Георги Иванов