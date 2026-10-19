Снимка: iStock
Двете видеа станаха популярни в социалните мрежи
Двойка във Франция стана популярна в социалните мрежи, след като беше заснета спокойно да се наслаждава на чаша вино, докато около нея бушуват пожари. Междувременно друга жена беше заснета да тича безгрижно през тълпата, по време едни от най-тежките безредици в страната от години насам, пише New York Post.
На първото видео се виждат мъжът и жената, чиято самоличност е установена, как разговарят спокойно на маса пред заведение на открито и се наслаждават на напитката си.
A couple seem unfazed as they enjoy a drink close to the Arc de Triomphe while rioters set things on fire in the background. France protests latest ➡️ https://t.co/UhBnBwtF7e https://t.co/IZZLpuymba— Sky News (@SkyNews) October 19, 2026
На метри зад тях се виждат пожари в близост до емблематичната Триумфална арка в Париж.
Във втория необичаен видеоклип, заснет във френската столица, жена беше заснета да тича спокойно по задимена улица, без видимо да се притеснява от безредиците около нея.
A determined jogger was seemingly unfazed by the ongoing rioting in Paris as she opted to run directly through the chaos on Saturday. Read more: https://t.co/3iM5c2FTRW https://t.co/PX77tz0SqQ— ABC News (@ABC) October 19, 2026
Младата жена, облечена със спортно облекло, тича между горящи електрически велосипеди и протестиращи.
ВСИЧКО ЗА ПРОТЕСТИТЕ В ЕВРОПА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цветина Петрова
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