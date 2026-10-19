Двете видеа станаха популярни в социалните мрежи

Двойка във Франция стана популярна в социалните мрежи, след като беше заснета спокойно да се наслаждава на чаша вино, докато около нея бушуват пожари. Междувременно друга жена беше заснета да тича безгрижно през тълпата, по време едни от най-тежките безредици в страната от години насам, пише New York Post.

На първото видео се виждат мъжът и жената, чиято самоличност е установена, как  разговарят спокойно на маса пред заведение на открито и се наслаждават на напитката си.

На метри зад тях се виждат пожари в близост до емблематичната Триумфална арка в Париж.

Във втория необичаен видеоклип, заснет във френската столица, жена беше заснета да тича спокойно по задимена улица, без видимо да се притеснява от безредиците около нея.

Младата жена, облечена със спортно облекло, тича между горящи електрически велосипеди и протестиращи.

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Редактор: Цветина Петрова
Източник: New York Post

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