Американското правителство официално забрани на своите служби да придобиват и използват моделите за изкуствен интелект на китайската компания DeepSeek. Решението беше обявено чрез уведомление на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, предаде БТА. Забраната обхваща гражданските правителствени служби, но не попада в компетенциите на министерството по отношение на армията и разузнавателните агенции. В документа не са посочени конкретните мотиви за мярката.

Още през януари 2025 г. американският военноморски флот забрани вътрешното използване на DeepSeek. Част от експертите изразяват опасения за възможни рискове за киберсигурността при използването на китайски модели, макар досега да не са съобщавани конкретни инциденти. Допълнително предизвикателство е, че много от най-модерните китайски модели са с отворен код - те могат да бъдат изтегляни и променяни от потребителите, което ограничава контрола на създателите им върху начина на използване.

Бягане към бъдещето: В Китай се проведе първият в света полумаратон с участието на хуманоиди роботи (ВИДЕО+СНИМКИ)

Американските компании OpenAI и Anthropic нееднократно са обвинявали DeepSeek, че използва техните модели, за да разработва собствени системи чрез т.нар. „дестилация“. При този метод към даден модел се изпращат голям брой заявки, а отговорите му се анализират, за да се възпроизведат част от способностите му в друга система. В началото на септември американското правителство публикува и документ, изготвен съвместно от Агенцията за киберсигурност и инфраструктура, Агенцията за национална сигурност и Федералното бюро за разследване, в който са описани методи, използвани от големи китайски компании за извличане на информация от водещи американски модели.

Решението идва на фона на технологическото съперничество между САЩ и Китай, което президентът Доналд Тръмп разглежда като надпревара в развитието на изкуствения интелект. Досегашната политика на администрацията му беше насочена основно към намаляване на регулаторните ограничения за американските компании и насърчаване на инвестициите в сектора, без обща забрана на китайските модели на американския пазар. Междувременно DeepSeek и други китайски системи се утвърждават на Запад като по-евтина алтернатива на някои американски модели, чиито технологии и вътрешна архитектура остават затворени за външни разработчици.

Редактор: Ралица Атанасова