Френските власти наложиха вечерен час в някои централни части на Париж и други градове след уикенда, белязан от бунтове, безредици и мародерства в цялата страна.

Забраната за излизане е в сила от 23:00 часа до 6:00 сутринта за Площада на Републиката, където през уикенда се бяха събрали протестиращи, както и в търговския район при Халите и на други централни места. Частичен вечерен час и ограничения са обявени и за градове като Марсилия, Бордо, Ница и Лион.

Има ли опити за политическа употреба на протестите във Франция

На много места действат и забрани, насочени особено към непълнолетните. След 21:00 ч. те нямат право да излизат навън без придружител. Това не е случайно, защото стана ясно, че много от извършителите на грабежите през последните дни всъщност са тийнейджъри.

Броят на задържаните продължава да нараства. Вече има и хора, които са осъдени и са получили ефективни присъди. Сред тях са 23-годишен мъж с 12-месечна условна присъда за изстрелване на пиротехническо средство срещу полицаи на булевард „Шанз-Елизе“, и друг мъж - на 21, който получи осем месеца затвор за използване на запалителни средства.

В Париж беше създадена и специална група от 200 разследващи, които през следващите дни ще преглеждат видеозаписи от охранителни камери и материали, публикувани в социалните мрежи.

Вече се говори за евентуално въвеждане на извънредно положение в страната.

Движението на "Жълтите жилетки" обяви нов протест за събота. Ученическите демонстрации прераснаха в безредици, грабежи и насилие между част от протестиращите и полицията. Това се случва само шест месеца преди президентските избори.