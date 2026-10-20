Вече 23 години Vivacom развива знаковата си Лятна стажантска програма, която е първата по рода си в България. Как я променихте и надградихте през 2026 г., за да отговори на очакванията и интересите на днешното поколение млади хора?

Младите хора днес търсят много повече от традиционния стаж – те искат да участват в реални проекти, да виждат смисъла от работата си и да имат възможности за развитие още от първия ден. Именно затова ние залагаме не само на познати вече елементи в Лятната стажантска програма - като обученията за развитие на професионални и личностни умения, 360-градусовата ротация между отдели и срещи с топ мениджмънта на компанията, но и се стремим да я надграждаме, за да продължава да е привлекателна и актуална.

Нов елемент тази година беше CreativeDAY – формат, в който дадохме на стажантите пространство, в което да изразят своите идеи и да покажат креативност. Те работиха по близки до тях теми, разпределяха помежду си роли и отговорности, търсиха решения на проблеми, преодоляваха предизвикателства като истински екип. Най-ценното беше, че имаха свободата да бъдат себе си – без рамки и ограничения, с възможност да покажат своята уникалност.

Друга смислена и вдъхновяваща инициатива беше включването на стажантите в доброволческа акция в партньорство с фондация „Светът на Мария“. Успяхме да съчетаем облагородяването на знаково пространство в София - детската площадка до Кино Кабана, със социализирането на млади хора с интелектуални затруднения, за които е изключително важно да бъдат активна част от обществото и да усещат приемане.

Технологиите се развиват с огромна скорост. Как надграждате VIVACOM Техническа академия, за да отговори на интересите на новото поколение студенти и на нуждите на бизнеса?

Vivacom Техническа академия съвместно с Технически университет – София има за цел да свързва висшето образование с реалните нужди на пазара. В последното си издание програмата стъпва смело в динамичната сфера на дигиталната трансформация, включвайки направления като киберсигурност, изкуствен интелект и AI prompt engineering. Практическата насоченост е това, което истински отговаря на търсенията на новото поколение, затова програмата залага на актуални казуси от практиката и директен достъп до истинската телекомуникационна инфраструктура. Наред с техническите познания, развиваме и ключови меки умения у студентите – презентиране, бизнес комуникация и екипна работа – за да подготвим инженери, способни да се адаптират бързо в динамична среда.

Кое е най-ценното, което Практикантската програма на Vivacom дава на учениците, които искат да се развиват в областта на ИТ и телекомуникациите?

Добавената стойност за учениците, които участват в нашата Практикантска програма, е възможността да направят първата си крачка от училището към професионалния свят. Те не просто наблюдават как колегите ни работят, а се включват и в практически дейности, участват в дискусии, развиват умения за адаптивност и критично мислене, разширяват хоризонтите си. При нас те имат шанса да се запознават отблизо с много голямо разнообразие от професии, тъй като мащабът на компанията го позволява. Така им помагаме да откриват силните си страни и да разберат какво ги вълнува. По този начин програмата се превръща в преживяване, което може да им помогне да направят по-осъзнат избор за бъдещия си образователен и кариерен път.

Все по-често се говори за уменията на бъдещето и за разминаването между това, което образователната система дава, и това, от което бизнесът има нужда. Какви са първите ви изводи от инициативата Job Lab и кои умения се оказаха най-необходими на учениците?

Резултатите от пилотното издание на Job Lab потвърждават, че младите хора притежават потенциал и желание да се усъвършенстват, но често им липсват някои важни умения за реалната работна среда. Затова фокусирахме програмата върху развитието на комуникационни умения, критично мислене, работа в екип, адаптивност, решаване на проблеми и дигитална грамотност. Особено актуални се оказват темите, свързани с изкуствения интелект, дигиталните инструменти и подготовката за първа работа. Виждаме, че учениците имат силен интерес към тях и търсят практически насоки как да се подготвят за професиите на бъдещето.

Как Vivacom създава възможности за младите хора да направят първите си професионални стъпки и да продължат развитието си в компанията?

За нас е важно да достигаме до младите хора много преди първия им работен ден и да създаваме възможности те да се срещнат с истинска бизнес среда, да развият практически умения и да откриват по-лесно своето място. Затова постоянно разширяваме кръга от младежки инициативи и партньорства с образователни институции и неправителствени организации.

Тази година например създадохме пилотен Майсторски клас „Формулата на успешните продажби“ съвместно с УНСС. Програмата е насочена към студенти с интерес към продажбите, преговорите и търговските стратегии и включва гост-лектори – утвърдени професионалисти от търговските екипи на Vivacom.

Партнираме си и с Mentor the Young като реализираме нетуъркинг събития, бизнес симулации, както и предоставяме възможност на младежи да черпят опит под менторството на наши колеги, които са сред най-добрите специалисти в областта си.

Друго значимо наше партньорство е с Bulgaria Wants You, с които създаваме видеосъдържание, което показва Vivacom отвътре – хората, ежедневието, различните роли и реалната работна среда. Така вдигаме завесата за хората отвън, за да получават по-автентична представа за начина ни на работа, възможностите и културата, която създаваме.

С множеството ни младежки инициативи изградихме цялостна екосистема от възможности – от първия досег с професионалната среда до реализацията и кариерата във Vivacom. Затова възприемаме тези програми като дългосрочна инвестиция в бъдещите таланти на компанията.

Всички тези програми и инициативи са насочени към развитието на бъдещите таланти на Vivacom. Какво се случва след това? Как компанията създава условия хората да продължат да се развиват, да реализират потенциала си и да изграждат дългосрочна кариера във Vivacom?

За нас развитието и задържането на талантите са естествен резултат от среда, в която хората виждат перспектива за професионален растеж, работят по смислени проекти и усещат, че приносът им е ценен. Именно такава среда изграждаме във Vivacom.

Подкрепяме служителите още от първия им ден чрез структурирана програма за въвеждане и личен ментор, който им помага да се адаптират по-бързо и уверено. След това продължаваме да инвестираме в тяхното професионално усъвършенстване чрез обучения, съобразени с конкретната позиция, професионалните отговорности и индивидуалните потребности на всеки служител.

Като лидер в телекомуникациите и технологиите даваме възможност на хората да бъдат част от мащабни и иновативни проекти, които разширяват опита им и насърчават постоянното учене. Създаваме условия служителите да поемат нови роли и отговорности и да изграждат кариера в различни направления в рамките на компанията.

Специално признание даваме на най-изявените ни професионалисти чрез Експертната програма. Тя отличава служители с високи постижения и им дава допълнителен стимул да задълбочават професионалните си знания, да обменят опит и добри практики и да развиват уменията, необходими за следващи експертни и лидерски роли.

Най-силното доказателство за този подход са хората, които са започнали професионалния си път във Vivacom като стажанти, а днес заемат ключови позиции в компанията, включително на ниво топ мениджмънт. За нас това показва, че младежките ни програми не са просто начин да привлечем млади таланти, а могат да бъдат първа стъпка към дългосрочна кариера и професионално израстване във Vivacom. Затова инвестицията в младите хора е инвестиция в бъдещето на компанията.