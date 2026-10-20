Тъжната новина идва няколко месеца след раждането на дъщеря ѝ Сноу

Австралийският модел и дизайнер на бански костюми Сахара Рей, която привлече вниманието на медиите с предполагаемата си връзка с певеца Джъстин Бийбър, почина на 34-годишна възраст. Тъжната новина идва няколко месеца след раждането на дъщеря ѝ Сноу. Самоличността на бащата на детето не е била публично разкривана.

Семейството на Рей потвърди смъртта ѝ на 19 октомври. „Тя почина снощи в болница, заобиколена от семейството си. Беше много обичана“, съобщават близките ѝ. Причината за смъртта ѝ засега не е обявена.

Последната публикация на моделa в Instagram е от 19 юли и е посветена на дъщеря ѝ Сноу, родена през януари. Към снимката Сахара Рей написа: „Целият ми свят, бебето Сноу“

През април моделът сподели и видео, в което си играе с тримесечната си дъщеря. В него звучи песента „Everything Hallelujah“ на Джъстин Бийбър от 2025 г.

Сахара Рей разкри, че страда от рядко заболяване

През 2024 г. Сахара Рей съобщи, че е диагностицирана със синдрома на Гилен-Баре – рядко заболяване, при което имунната система атакува нервите.

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След автомобилна катастрофа през април същата година тя получила частична парализа и за кратко използвала инвалидна количка. Във видео в TikTok, публикувано малко след инцидента, моделът разказа за състоянието си. Тя сподели, че прекарва по-голямата част от времето си в инвалидна количка и се нуждае от проходилка, за да се придвижва. По думите ѝ дори с нейна помощ едва успявала да ходи. „

Връзки с Джъстин Бийбър и Коди Симпсън

Сахара Рей привлече широко медийно внимание през 2016 г. заради предполагаемата си романтична връзка с Джъстин Бийбър. Моделът, дъщеря на сърфиста Тони Рей, и певецът бяха забелязани заедно по време на почивка на Хаваите. Според публикации в медиите двамата дори плували голи по време на ваканцията.

Отношенията им не продължили дълго, а нито Бийбър, нито Рей коментирали официално връзката си.

Моделът била свързвана романтично и с австралийския певец Коди Симпсън. През 2023 г. тя имала връзка и с музиканта Мод Сън.

Редактор: Дарина Методиева
Източник: Page Six

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