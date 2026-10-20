Снимка: iStock
Тъжната новина идва няколко месеца след раждането на дъщеря ѝ Сноу
Австралийският модел и дизайнер на бански костюми Сахара Рей, която привлече вниманието на медиите с предполагаемата си връзка с певеца Джъстин Бийбър, почина на 34-годишна възраст. Тъжната новина идва няколко месеца след раждането на дъщеря ѝ Сноу. Самоличността на бащата на детето не е била публично разкривана.
Семейството на Рей потвърди смъртта ѝ на 19 октомври. „Тя почина снощи в болница, заобиколена от семейството си. Беше много обичана“, съобщават близките ѝ. Причината за смъртта ѝ засега не е обявена.
🚨 Sahara Ray Dies Aged 34 Just Months After Welcoming Her Baby Daughter Australian model and swimwear designer Sahara Ray, who was previously linked to pop star Justin Bieber, has sadly died at the age of 34. Her family confirmed the heartbreaking news, saying she passed away in hospital surrounded by loved ones. Sahara welcomed her daughter, Snow, in January this year and had shared glimpses of her life as a new mum on social media. The model had also spoken openly about her health struggles after being diagnosed with Guillain-Barré syndrome in 2024, a rare neurological condition that affected her mobility following a serious accident. She rose to wider public attention through her modelling career and her own swimwear brand, Sahara Ray Swim. Her past connection to Justin Bieber also attracted significant media attention in 2016. Following the news of her death, tributes have begun to emerge from those who knew and admired her. No official cause of death has been announced. #fblifestyle— North East Updates (@NEenglandupdate) October 20, 2026
Последната публикация на моделa в Instagram е от 19 юли и е посветена на дъщеря ѝ Сноу, родена през януари. Към снимката Сахара Рей написа: „Целият ми свят, бебето Сноу“.
През април моделът сподели и видео, в което си играе с тримесечната си дъщеря. В него звучи песента „Everything Hallelujah“ на Джъстин Бийбър от 2025 г.
Сахара Рей разкри, че страда от рядко заболяване
През 2024 г. Сахара Рей съобщи, че е диагностицирана със синдрома на Гилен-Баре – рядко заболяване, при което имунната система атакува нервите.
След смъртта на сина на Сидни Крауфорд: Полицията работи по версия за свръхдоза
След автомобилна катастрофа през април същата година тя получила частична парализа и за кратко използвала инвалидна количка. Във видео в TikTok, публикувано малко след инцидента, моделът разказа за състоянието си. Тя сподели, че прекарва по-голямата част от времето си в инвалидна количка и се нуждае от проходилка, за да се придвижва. По думите ѝ дори с нейна помощ едва успявала да ходи. „
Връзки с Джъстин Бийбър и Коди Симпсън
Сахара Рей привлече широко медийно внимание през 2016 г. заради предполагаемата си романтична връзка с Джъстин Бийбър. Моделът, дъщеря на сърфиста Тони Рей, и певецът бяха забелязани заедно по време на почивка на Хаваите. Според публикации в медиите двамата дори плували голи по време на ваканцията.
Отношенията им не продължили дълго, а нито Бийбър, нито Рей коментирали официално връзката си.
Моделът била свързвана романтично и с австралийския певец Коди Симпсън. През 2023 г. тя имала връзка и с музиканта Мод Сън.Редактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни