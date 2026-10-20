34-годишен канадец е признат за виновен в жестокост към животни, след като откраднал фламинго от местообитанието му в хотел „Фламинго“ в Лас Вегас и го отнесъл в хотелската си стая. Случаят се разиграл през март, след като мъжът употребил голямо количество алкохол.

Мичъл Феърбърн бил на посещение в американския град, когато взел чилийското фламинго на име Пийчи от обособената зона за животни в хотелския комплекс. Видеозаписи, показани по време на съдебния процес, го заснели усмихнат, докато носи птицата за шията и се качва с асансьор към стаята си. В показанията си Феърбърн заявил, че преди случилото се изпил между 30 и 40 бири, но не е имал намерение да нарани животното.

A man is facing jail time after stealing a flamingo from The Flamingo and taking it back to his hotel room in Vegas Mitchell Fairbarn blamed stealing Peachy on drinking "30 to 40" beers throughout the day https://t.co/XXUjBOzFlv — Dexerto (@Dexerto) October 19, 2026

Ветеринарни експерти свидетелствали, че вследствие на действията му фламингото загубило пера и загубило кръв.

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Защитата твърди, че става дума за пиянска шега

Адвокатът на Феърбърн Джош Томшек заявил, че клиентът му не искал да причини вреда, а е възприел постъпката си като безобидна шега. Защитата посочила алкохола като причина за неразумното му поведение.

„Не е трябвало да го прави, не е трябвало да влиза в местообитанието, да докосва птицата или да отвежда Пийчи вътре“, заявил адвокатът. „Истината е, че Мич беше пиян и постъпи глупаво“, допълнил той.

Защитникът съобщил още, че след ареста си Феърбърн получавал заплахи за убийство.

В собствените си показания 34-годишният канадец признал, че му се сторило „забавно“ да вземе птицата. По думите му той бил буден и пил цяла нощ.

Фламингото се възстановява

По време на процеса съдебните заседатели изслушали показанията на 14 свидетели и разгледали повече от 112 доказателства.

Мъжът остава под домашен арест в Лас Вегас и няма право да напуска САЩ след задържането си. Очаква се съдебното заседание за определяне на наказанието му да се проведе през декември. Той е изправен пред възможността да получи присъда от почти пет години затвор.

Ветеринарен лекар, работещ за щата, съобщил, че Пийчи до голяма степен се е възстановила от преживяното. Птицата обаче вече проявява по-голяма тревожност в присъствието на хора.

Хотел „Фламинго“, разположен на прочутата улица „Лас Вегас Стрип“, разполага със свободно достъпна зона за наблюдение на животни. Там живеят ято чилийски фламинги, други птици, риби и костенурки.

Редактор: Дарина Методиева