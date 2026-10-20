Затяга ли държавата контрола върху поскъпването на храните? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” композиторът Дани Милев, авторът на подкаст Георги Ненов и имотният предприемач Мартин Сребров.

Втората тема в предаването беше за рисковете в Черно море и ефектите върху икономиката и туризма.

Редактор: Ина Григорова