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Коментар на Дани Милев, Георги Ненов и Мартин Сребров
Затяга ли държавата контрола върху поскъпването на храните? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” композиторът Дани Милев, авторът на подкаст Георги Ненов и имотният предприемач Мартин Сребров.
Втората тема в предаването беше за рисковете в Черно море и ефектите върху икономиката и туризма.Редактор: Ина Григорова
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