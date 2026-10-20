Франция си осигури допълнителни доставки на 200 000 тона дизелово гориво месечно от Обединените арабски емирства и Бахрейн. Договореностите са постигнати по време на обиколката на президента Еманюел Макрон в страните от Персийския залив, съобщи Le Figaro, позовавайки се на източник от Елисейския дворец. Целта е да се предотврати недостиг на горива през зимата на фона на продължаващата криза в Близкия изток.

Според френското президентство Обединените арабски емирства са поели ангажимент да осигуряват по 100 000 тона дизел месечно за френския пазар. Същото количество ще бъде доставяно и от Бахрейн. Към тях се прибавят още 95 000 тона, които Саудитска Арабия вече е договорила да предостави за октомври и ноември.

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Така общото допълнително количество достига 295 000 тона дизел. По изчисления на Елисейския дворец това се равнява на приблизително 10% от потреблението на горивото във Франция. Новите месечни доставки от ОАЕ и Бахрейн представляват около една трета от обичайния месечен внос на страната.

Договореностите идват в момент, когато международните енергийни пазари са под сериозен натиск заради войната в Близкия изток и затрудненията при транспортирането на петролни продукти през стратегическия Ормузки проток.

Осигуряването на допълнителни количества трябва да намали зависимостта на Франция от конкуренцията между международните купувачи и да ограничи риска от недостиг през студените месеци. От Елисейския дворец не се ангажират с конкретна прогноза за отражението върху цените на бензиностанциите, но очакват новите доставки да създадат условия за поевтиняване на дизела.

Френският енергиен гигант TotalEnergies ще отговаря за закупуването и транспортирането на допълнителните количества. Компанията ще сключи специални договори за снабдяване с петролните дружества Aramco от Саудитска Арабия, ADNOC от Абу Даби и Bapco от Бахрейн.

Франция произвежда в собствените си рафинерии близо 90% от бензина, който потребява, но успява да осигури едва половината от необходимия ѝ дизел. В същото време именно дизеловото гориво продължава да представлява около 65% от потреблението на автомобилни горива в страната.

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Енергийните преговори на френския президент не се ограничават до петролните продукти. След посещенията си в Кувейт и Обединените арабски емирства Макрон продължава обиколката си през Бахрейн и Катар, където Париж очаква нови договорености, този път в областта на природния газ.

За европейските държави намирането на алтернативни източници става все по-важно с приближаването на зимата. Франция вече е запълнила газовите си хранилища до 87%, надхвърляйки европейската цел от 85%. В Германия обаче запасите са едва 61%, което поражда допълнителни опасения предвид високата зависимост на страната от природния газ за отопление и производство на електроенергия.

Редактор: Цветина Петкова