Фрагменти от 450-годишен ренесансов олтар, за който се предполага, че е дело на един от най-известните полски скулптори от XVI век, бяха открити под историческа църква във Варшава, разрушена по време на Втората световна война.

Находката е направена в подземията на църквата „Посещение на Пресвета Дева Мария” в района на Новия град. Изследователите са открили около 20% от оригиналния олтар при разчистването на строителни отломки в края на август и началото на септември. Фрагментите бяха представени публично на 19 октомври.

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Изработеният от варовик олтар датира вероятно от периода 1565–1580 г. и се приписва на Ян Михалович от Ужендув – известен полски ренесансов скулптор.

„Това е изключително откритие за специалистите по опазване на културното наследство, за нашите изследвания и за полската култура”, заяви заместник-министърът на културата Божена Желазовска.

Находката е особено ценна, тъй като може да се окаже единственият известен олтар на Михалович, от когото до днес са запазени само няколко надгробни паметника в полски църкви. Въпреки военните разрушения и десетилетията под земята, част от фрагментите все още пазят следи от оригиналната позлата и боя.

Изследователите смятат, че олтарът е бил пренесен в храма в края на XVIII или през XIX век. Първоначалният му вид и местоположение са установени благодарение на предвоенни фотографии от архивите на Полската академия на науките.

Църквата, построена между 1409 и 1411 г., е разрушавана два пъти – при шведското нашествие през XVII век и по време на Варшавското въстание през 1944 г. Възстановена е след Втората световна война, като реставрацията на интериора продължава до 70-те години на XX век.

Редактор: Мария Барабашка